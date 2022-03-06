США дали "зеленый свет" странам НАТО на отправку истребителей в Украину, — Блинкен

США дали "зеленый свет" странам-членам НАТО на поставки истребителей в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине, на следующий день после того, как президент Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить их во время субботнего звонка в Zoom" , — цитирует Блинкена CBS.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe — Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022

Напомним, 5 марта президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США и попросил их поспособствовать введению "бесполетной зоны" над Украиной и еще более жестких санкций против России.