Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки

Кабинет министров запретил начисление и взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, на заседании Кабинета министров 6 марта было принято решение об оплате жилищно-коммунальных услуг населением в условиях военного положения.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги" , — подчеркнул министр.

В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут.