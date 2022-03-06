Оккупанты открыли огонь по мирным жителям во время митинга в Новой Каховке — МВД

Российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям временно захваченной Новой Каховки, которые вышли на митинг против захватчиков, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На видео видно, как митингующие держат государственную символику и призывают врагов убираться домой из их города. Однако оккупанты стреляют по людям, чтобы разогнать участников акции протеста.

Как сообщает Геращенко, ранение получил один человек.