ОГА: В Харькове российские оккупанты обстреляли телебашню: трансляция оборвана

Вечером 6 марта российские оккупанты обстреляли телебашню, сообщает Новое время.

Как сообщили в Энергоатоме, трансляция оборвана.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, сигнал с телебашни пока отсутствует.

Специалисты будут работать над восстановлением сигнала.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.