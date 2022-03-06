ОГА: Над Харьковом силы ПВО сбили вражеский истребитель

Над Харьковом украинские военные ликвидировали истребитель оккупантов. Пилот самолета катапультироваться не успел, сообщает Новое время.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

Как отмечает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, вражеский истребитель был сбит около 18:15 в районе Харьковского авиационного завода.