ОГА: Над Харьковом силы ПВО сбили вражеский истребитель

ОГА: Над Харьковом силы ПВО сбили вражеский истребитель

Над Харьковом украинские военные ликвидировали истребитель оккупантов. Пилот самолета катапультироваться не успел, сообщает Новое время.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

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Как отмечает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, вражеский истребитель был сбит около 18:15 в районе Харьковского авиационного завода.

"Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", — написал Синегубов в Telegram.
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