Украинская власть имеет план действий, если Зеленский будет убит, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у украинцев есть план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью программе CBS "Face the Nation".

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления — так или иначе. И я собираюсь остановиться на этом" , — сказал Блинкен.

Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.

"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, замечательное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа" , — сказал Блинкен.

В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".

"Просто выиграть битву — это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа" , — заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина способна победить в войне, которая уже пошла не по плану Путина, однако не знает, сколько эта война будет продолжаться.