TikTok временно прекращает работу в России

Социальная сеть TikTok временно прекратит работу в России из-за закона в стране о "фейках", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"В свете нового российского закона о фейковых новостях, у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе" , – говорится в сообщении компании.

"Мы будем продолжать оценивать происходящие в России обстоятельства, чтобы определить, когда мы сможем полностью восстановить наши услуги с безопасностью как нашим главным приоритетом" , – добавили в TikTok.