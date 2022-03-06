В ближайшие дни враг попытается взять Киев – советник министра МВД

Российские оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск, в течение следующих дней Владимир Путин вероятно предпримет попытку занять столицу Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире.

По его словам, ожидается, что на днях состоится ключевое сражение в российско-украинской войне.

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев - это ключевое сражение следующих дней".

Напомним, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что у российских захватчиков в Украине заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий, новые поставки будут, но они очень усложнены.