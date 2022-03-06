"Укрзализныця": какие эвакуационные поезда будут ходить 7 марта

"Укрзализныця" обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 7 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Из Киева:

01:00 — "Интерсити+" Дарница — Харьков

06:23 — №142 Львов — Лиман

06:23 — №114 Львов — Лиман

07:00 — №722 Дарница — Харьков

07:00 — №732 Дарница — Днепр

07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка

08:00 — №705 Дарница — Львов

12:06 — №45 Ужгород — Лиман

13:34 — №114/142 Лиман — Львов

14:07 — №749 Киев — Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев — Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев — Львов

17:12 — №13 Киев — Солотвино

17:42 — №792 Киев — Кременчуг

17:42 — №790 Киев — Кропивницкий

18:30 — №81 Киев — Ужгород

19:06 — №44 Киев — Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев — Ужгород

20:12 — №49 Киев — Трускавец

20:21 — №59 Киев — Чоп

20:21 — №57 Киев — Ворохта

21:07 — №38 Киев — Запорожье

21:15 — №105 Киев — Одесса

21:22 — №97 Киев — Ковель

22:03 — №149 Полтава — Черновцы

22:10 — №17 Харьков — Ужгород

22:22 — №7 Киев — Черновцы

22:37 — №91 Киев — Львов

22:47 — №46 Лиман — Ужгород

23:46 — №771 Киев — Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков:

04:11 — №114, 142 Лиман — Львов

07:15 — ИС+ Харьков — Львов

08:00 — ИС+ Харьков — Львов

12:36 — №46 Лиман — Ужгород

14:00 — ИС+ Харьков — Львов

14:33 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков — Рахов

17:00 — №723 Харьков — Львов

19:27 — №795 Харьков — Днепр

21:08 — №2 Константиновка — Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков — Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Лиман

Рейсы по станции Днепр:

06:23 — №796 Днепр — Харьков

14:00 — №732 Днепр – Львов

14:26 — №41 Днепр — Трускавец

16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Рейсы по станции Запорожье:

11:07 — №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье — Львов

14:45 — №005 Запорожье – Рахов

20:37 — №068 Запорожье — Львов

21:38 — №038 Запорожье — Киев

22:26 — №068 Львов – Запорожье

Рейсы по станции Винница:

00:28 — №105 Киев — Одесса

00:58 — №078 Одесса — Ковель

01:05 — №041 Днепр — Трускавец

02:35 — №771 Киев — Хмельницкий

03:42 — №060 Чоп — Киев

03:42 — №058 Ворохта — Киев

03:54 — №106 Одесса — Киев

04:31 — №081 Ужгород — Киев

04:42 — №050 Трускавец — Киев

05:46 — №086 Запорожье – Львов

06:03 — №056 Рахов — Киев

06:47 — №770 Каменец-Подольский — Киев

09:16 — №138 Лиман — Хмельницкий

10:23 — №070 Запорожье — Львов

16:41 — №772 Хмельницкий — Киев

17:20 — №769 Киев — Каменец-Подольский

17:43 — №086 Львов – Запорожье

18:07 — №055 Киев — Рахов

19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 — №716 Львов — Киев

21:45 — №081 Киев — Ужгород

22:32 — №042 Трускавец — Днепр

23:17 — №049 Киев — Трускавец

23:26 — №057 Киев — Ворохта

23:26 — №059 Киев — Чоп

Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы следующие эвакуационные рейсы (график будет дополняться):

Донецкое направление:

01:00 — Краматорск — Ужгород, 18 вагонов

17:00 — Краматорск — Ужгород, 13 вагонов

Одесское направление:

22:30 — №938/937 Одесса — Ужгород, 19 вагонов

Запорожье:

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр:

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог:

2 рейса: 12 и 15 вагонов

Харьков:

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

А также электричками:

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом заполняемости поездов.

Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Кроме того, со станции Чоп до станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.