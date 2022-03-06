"Укрзализныця": какие эвакуационные поезда будут ходить 7 марта
"Укрзализныця" обнародовала расписание эвакуационных рейсов на 7 марта, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Из Киева:
- 01:00 — "Интерсити+" Дарница — Харьков
- 06:23 — №142 Львов — Лиман
- 06:23 — №114 Львов — Лиман
- 07:00 — №722 Дарница — Харьков
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 07:36 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 08:00 — №705 Дарница — Львов
- 12:06 — №45 Ужгород — Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львов
- 14:07 — №749 Киев — Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев — Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев — Львов
- 17:12 — №13 Киев — Солотвино
- 17:42 — №792 Киев — Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев — Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев — Ужгород
- 19:06 — №44 Киев — Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев — Ужгород
- 20:12 — №49 Киев — Трускавец
- 20:21 — №59 Киев — Чоп
- 20:21 — №57 Киев — Ворохта
- 21:07 — №38 Киев — Запорожье
- 21:15 — №105 Киев — Одесса
- 21:22 — №97 Киев — Ковель
- 22:03 — №149 Полтава — Черновцы
- 22:10 — №17 Харьков — Ужгород
- 22:22 — №7 Киев — Черновцы
- 22:37 — №91 Киев — Львов
- 22:47 — №46 Лиман — Ужгород
- 23:46 — №771 Киев — Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков:
- 04:11 — №114, 142 Лиман — Львов
- 07:15 — ИС+ Харьков — Львов
- 08:00 — ИС+ Харьков — Львов
- 12:36 — №46 Лиман — Ужгород
- 14:00 — ИС+ Харьков — Львов
- 14:33 — №1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков — Рахов
- 17:00 — №723 Харьков — Львов
- 19:27 — №795 Харьков — Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка — Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков — Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород — Лиман
Рейсы по станции Днепр:
- 06:23 — №796 Днепр — Харьков
- 14:00 — №732 Днепр – Львов
- 14:26 — №41 Днепр — Трускавец
- 16:39 — №6 Запорожье — Рахов
Рейсы по станции Запорожье:
- 11:07 — №006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — №120 Запорожье — Львов
- 14:45 — №005 Запорожье – Рахов
- 20:37 — №068 Запорожье — Львов
- 21:38 — №038 Запорожье — Киев
- 22:26 — №068 Львов – Запорожье
Рейсы по станции Винница:
- 00:28 — №105 Киев — Одесса
- 00:58 — №078 Одесса — Ковель
- 01:05 — №041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — №771 Киев — Хмельницкий
- 03:42 — №060 Чоп — Киев
- 03:42 — №058 Ворохта — Киев
- 03:54 — №106 Одесса — Киев
- 04:31 — №081 Ужгород — Киев
- 04:42 — №050 Трускавец — Киев
- 05:46 — №086 Запорожье – Львов
- 06:03 — №056 Рахов — Киев
- 06:47 — №770 Каменец-Подольский — Киев
- 09:16 — №138 Лиман — Хмельницкий
- 10:23 — №070 Запорожье — Львов
- 16:41 — №772 Хмельницкий — Киев
- 17:20 — №769 Киев — Каменец-Подольский
- 17:43 — №086 Львов – Запорожье
- 18:07 — №055 Киев — Рахов
- 19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 — №716 Львов — Киев
- 21:45 — №081 Киев — Ужгород
- 22:32 — №042 Трускавец — Днепр
- 23:17 — №049 Киев — Трускавец
- 23:26 — №057 Киев — Ворохта
- 23:26 — №059 Киев — Чоп
Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы следующие эвакуационные рейсы (график будет дополняться):
Донецкое направление:
- 01:00 — Краматорск — Ужгород, 18 вагонов
- 17:00 — Краматорск — Ужгород, 13 вагонов
Одесское направление:
22:30 — №938/937 Одесса — Ужгород, 19 вагонов
Запорожье:
2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый
Днепр:
3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
Кривой Рог:
2 рейса: 12 и 15 вагонов
Харьков:
- 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
- 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
А также электричками:
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом заполняемости поездов.
Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
- № 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
- №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Кроме того, со станции Чоп до станции Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.