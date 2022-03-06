В Польше заявили, что решение об истребителях для Украины не принято

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что никаких решений относительно передачи Украине боевых самолетов пока не принято, сообщает Европейская правда.

"Что касается переброски Польшей самолетов Украине, то на данный момент никаких решений не принято" , - сказал Мюллер.

Он добавил, что информация о том, что с территории Польши вылетают самолеты боевого назначения в Украину, не соответствует действительности.

"Также хочу подчеркнуть, что это не соответствует действительности информация о том, что с территории Польши в боевых целях на территорию Украины вылетают самолеты. Я также хотел бы это однозначно опровергнуть" , - подчеркнул представитель правительства Польши.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.