РФ без успеха и с потерями пыталась прорваться на Луганском направлении – штаб

В воскресенье российские оккупанты пытались продвинуться вперед на Луганском направлении, но понесли большие потери и отступили, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"Украинские воины Объединенных сил отправили гореть в аду 40 российских захватчиков, уничтожили 8 вражеских БМП, 1 МТЛБ, Урал, внедорожник и большое количество артиллерийских систем (количество уточняется)" , — написали в штабе.

Указывается, что враг предпринимал многочисленные попытки прорвать нашу оборону по большинству направлений. Для этого активно использовалась артиллерия.

Тем не менее, все атаки россиян были отбиты, а на артиллерийские обстрелы наши военные эффективно отвечали. В частности, досталось и тем расчетам, которые ведут огонь по жилым кварталам украинских населенных пунктов.

Кроме того, вблизи Северодонецка наши подразделения десантно-штурмовых войск не дают войскам агрессора подойти к городу.