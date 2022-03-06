Глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в области

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер 6 марта. Он успокоил жителей региона, сказав, что воздушная тревога отменяется, а "настроение улучшается с каждым днем", сообщает РБК-Украина.

Об этом Ким рассказал в Telegram Николаевской ОГА.

По состоянию на 22:10 все под контролем.

"Отменяем воздушную тревогу. Такое ощущение, что нас дурят, враг хочет, чтобы мы не спали. Мы несем дозор, а вы спите" , - заявил он.

А врагу Ким посоветовал нервничать.