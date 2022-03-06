Оккупанты ранили мэра Бучи — МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что российские оккупанты ранили мэра Бучи Анатолия Федорука, сообщает Новое время.

Денисенко сообщил об этом в телевизионном марафоне украинских каналов.

«По предварительным данным, мы проверяем, мэр Бучи был ранен» — заявил Денисенко .

6 марта советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Бучи и Гостомеля Киевской области. Эти города подверглись большим разрушениям в ходе российского вторжения.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что из Бучи и Гостомеля под Киевом не могут эвакуировать людей, местные жители рассказывают, что оккупанты расстреливают даже гражданское население.