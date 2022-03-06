Почти 650 тысяч украинцев остаются без света из-за боевых действий

Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, без электроснабжения остаются более 646 тысяч потребителей, без газоснабжения — около 130 тысяч потребителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщило в Facebook Министерство энергетики.

"По оперативной информации, по состоянию на 18:00 06.03.2022 в Украине из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) более 956 населенных пунктов и 7 775 трансформаторных подстанций. В общей сложности более 646 тыс. потребителей" , — идется в сообщении.

Отмечено, что в целом за сутки удалось возобновить электроснабжение в 127 населенных пунктах, однако продолжают возникать новые повреждения сетевой инфраструктуры и новые обесточивания.

Без газоснабжения по состоянию на 18:00 остаются около 130 тыс. потребителей. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Запорожской областях.