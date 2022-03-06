Зеленский вместо Прощенного воскресенья обещает оккупантам Судный день

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не прощает и никогда не простит российских оккупантов и вместо Прощенного воскресенья для них наступит Судный день, сообщает Деловая столица.

Об этом президент сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня Прощенное воскресенье, день, когда мы всегда просили прощения друг у друга, у всех людей, у Бога. Но сегодня, кажется, многие не упомянули вообще об этом дне. Не вспомнили обязательные слова "прости мне" и объязательный ответ "Бог простит и я прощаю." Кажется, эти слова потеряли сегодня смысл, по крайней мере частично. После всего, что мы пережили.

Мы не простим расстрелянные жилые дома, не простим ракеты, которую наша ПВО сбила сегодня над Охматдетом, и еще более 500 других таких ракет, которые ударили по нашей земле, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей, разрушение инфраструктуры, сотни жертв, тысячи и тысячи страданий, и Бог не простит – ни сегодня, ни завтра, никогда.