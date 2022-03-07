В Украине появились новые города-герои

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения, сообщает Новое время.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.

Также за оборону своих общин президент наградил орденами глав областных и городских администраций: Харьковской ОГА Олега Синегубова, Николаевской ОГА Виталия Кима, Донецкой ОГА Павла Кириленко, Луганской ОГА Сергея Гайдая, Черниговской ОГА Вячеслава Чауса и Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Ордена получили и мэры Харькова Игорь Терехов, Николаева — Александр Сенкевич, Чернигова — Владислав Атрошенко, Сум — Александр Лысенко, Херсона — Игорь Колыхаев, Мелитополя — Иван Федоров и Новой Каховки — Владимир Коваленко.