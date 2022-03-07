Курс валют НБУ на 7 марта

Курс валют НБУ на 7 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 7 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 6 марта, не изменился и составил 29.25 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и составил 33.17 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 29.254900
EUR Евро 33.170700
RUB Рубль 0.364480
GBP Фунт стерлингов 39.744200
CHF Швейцарский франк 31.807400
PLN Польский злотый 7.296000
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