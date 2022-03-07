Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры в Украине

Папа Римский Франциск призвал к прекращению войны в Украине и обеспечению гуманитарных коридоров, сообщает Украинская правда.

"В Украине текут реки крови и слез. Речь не идет о чисто военной операции, но о войне, которая сеет смерть, разрушения и нищету.

Жертв все больше, как и людей, убегающих, особенно, матерей с детьми.

В этой многострадальной стране в драматический способ ежечасно растет потребность в гуманитарной поддержке", - заявил Папа Римский.

"Обращаюсь с убедительным призывом, чтобы действительно были обеспечены гуманитарные коридоры… Война – это безумие! Остановитесь, пожалуйста!" - подчеркивает Франциск.

Папа Римский призвал гарантировать помощь находящимся в осаде.

Кроме того, Франциск призвал к прекращению вооруженного наступления на Украину, "чтобы перевесил здравый смысл" .

Также Папа Римский поблагодарил всех, кто принимает беженцев.