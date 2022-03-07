Третий раунд переговоров между Украиной и РФ: что известно

Сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Точное место проведения встречи делегаций двух стран не известно, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Второй раунд переговоров

3 марта состоялся второй раунд переговоров Украины с Россией о прекращении войны. Однако по основным вопросам встреча закончилась практически безрезультатно.

В свою очередь делегации договорились о

временном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров;

создании каналов связи и взаимодействий по гуманитарным коридорам.

После переговоров "зеленые коридоры" были созданы в Мариуполе и Волновахе для вывоза местных жителей. Однако 5 марта при эвакуации жителей Мариуполя российские войска открыли огонь. Повторная эвакуация проводилась 6 марта.

Первый раунд переговоров

28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины с РФ. Во время встречи украинская делегация настаивала на прекращении обстрелов и выводе российских войск из Украины.

В свою очередь Россия настаивала на признании "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.

Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.

Делегации

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

замглавы МИД Николай Точицкий,

министр обороны Алексей Резников,

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В российскую делегацию вошли:

помощник президента РФ Владимир Мединский,

заместитель министра обороны,

замминистра иностранных дел Андрей Руденко,

глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,

посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Война в Украине

В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в то же время российские войска начали обстреливать украинские города и военные объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу ввел военное положение на территории страны, а местные власти в городах - комендантский час.

Уже двенадцатые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору.

По данный украинских властей, более 11 тысяч российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену.