ГСЧС: Жилмассивы Николаева обстреляли из "Смерчей"

Утром 7 марта по Николаеву произведен массированный обстрел жилищных массивов из "Смерчей", сообщает ГСЧС.

В результате обстрелов возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря"-"Машпроект").

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечены 11 единиц техники, 32 спасателя.

Наблюдаются многочисленные случаи обнаружения взрывоопасных предметов в жилом секторе. Масштабы разрушения устанавливаются, добавили в ГСЧС.