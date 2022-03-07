Поселковый совет: российские оккупанты расстреляли мэра Гостомеля

Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко. Мужчина погиб, раздавая еду и лекарства, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Гостомельского поселкового совета.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревших и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей расстреляли оккупанты... Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность" , - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мэр Бучи Анатолий Федорик получил ранения во время создания гуманитарных коридоров.