Россия объявляет режим тишины для гумкоридоров

Россия объявляет режим тишины с 9:00 и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщает Корреспондент.

Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в понедельник, 7 марта.

"Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ будет контролировать процесс с беспилотников.

По данным российских СМИ, РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.

Информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.