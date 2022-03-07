Дания будет менять политику из-за нападения РФ

Абсолютное большинство партий парламента Дании заключили "историческое соглашение" о коренном изменении политики государства в сфере безопасности и в отношениях с ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этой договоренности объявила в воскресенье вечером премьер-министр Метте Фредериксен на специально созванном событии вместе с лидерами ключевых политических сил страны, представляющих как власть, так и оппозицию.

Соглашение получило название "Национальный компромисс по политике безопасности Дании".

"За последние десять дней мир изменился. Была Европа до 24 февраля. И есть другая – после" , – заявила Фредериксен.

В рамках соглашения политических партий Дания начинает масштабное обновление собственных вооруженных сил, будет делать шаги для изоляции России, а также откажется от принципа дистанцирования от части общих политик ЕС, действовавшего в государстве со времен вступления Дании в Евросоюз.

Столь масштабные изменения требуют также всенародного одобрения на референдуме, однако политики уверены, что голосование будет положительным.

Издание Berlingske приводит пять ключевых положений документа.

Отказ от "оборонных условий" Дании в ЕС

Сейчас Дания не участвует в тех частях внешней политики ЕС и политики безопасности, которые касаются обороны, в том числе не помогает финансировать военные операции ЕС и не предоставляет солдат или военную технику. Теперь, на фоне дискуссии о создании Европейского союза безопасности, датчане должны проголосовать за полное участие в политике ЕС в этой сфере. 1 июня состоится референдум по этому вопросу.

Оборонный бюджет увеличиваться до 2% ВВП

Начиная с 2024 года оборонный бюджет будет ежегодно расти, цель в 2% ВВП будет достигнута в 2033 году. До сих пор Дания избегала достижения этой цели НАТО.

Срочные инвестиции в оборону свыше $1 млрд

Еще до увеличения оборонного бюджета 7 млрд крон (чуть более $1 млрд) будут израсходованы на усиление Дании и союзников в течение следующих двух лет.

Отказ от российского газа

Энергетическая политика также относится к политике безопасности, поэтому Дания должна постепенно отказаться от российского газа, и правительство будет работать над тем, чтобы остальная Европа сделала то же самое.

Разрешение на дефицит бюджета

Из-за этих расходов Дании придется иметь умеренный дефицит бюджета в ближайшие годы.