Разведка Великобритании: российские войска не достигли целей

В разведке Минобороны Великобритании заявила, что за выходные российские войска минимально продвинулись в Украине, сообщает Новое время.

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что за прошедшие сутки продолжались удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю.