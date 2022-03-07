Глава МИД Франции: Украина выйдет из войны победителем

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери, сообщает Deutsche Welle.

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить" , - заявил он в эфире телеканала France 5.

Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.