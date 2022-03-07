Цена на нефть взлетела до 140 долларов за баррель

Нефть подорожала в понедельник до максимального уровня с 2008 г., достигнув почти $140 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России, сообщает Интерфакс-Украина.

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе "активно обсуждают" возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников, сообщили два источника агентства Bloomberg. В то же время решение по этому вопросу еще не одобрено.

Палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти, сообщила представитель нижней палаты Нэнси Пелоси.

Аналитики JPMorgan Chase&Co. считают, что Brent к концу года может достигнуть $185 за баррель, если будут сохраняться перебои со снабжением из России.