Резников: войска РФ пытаются сконцентрировать силы для новых атак

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что российские войска пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак, сообщает Интерфакс-Украина.

"Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев" , - написал Резников в Facebook.

Министр отметил, что руководство государства делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

"Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут" , - подчеркнул он.

Также Резников сообщил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы, десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.

"Конечно, есть беженцы. Но весь мир видит, как украинский народ дерется за свою страну" , - добавил министр.

По его словам, уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и "защищать мир от российских нацистов на украинском фронте".

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс" , - заявил Резников.

Министр отметил, что украинские военные по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.

"Действия наших артиллеристов Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области" , - уверен Резников.

Он заявил, что Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.