Резников: войска РФ пытаются сконцентрировать силы для новых атак
Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что российские войска пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак, сообщает Интерфакс-Украина.
"Прошло одиннадцать суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев", - написал Резников в Facebook.
Министр отметил, что руководство государства делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.
"Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", - подчеркнул он.
Также Резников сообщил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы, десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.
"Конечно, есть беженцы. Но весь мир видит, как украинский народ дерется за свою страну", - добавил министр.
По его словам, уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и "защищать мир от российских нацистов на украинском фронте".
"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс", - заявил Резников.
Министр отметил, что украинские военные по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.
"Действия наших артиллеристов Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области", - уверен Резников.
Он заявил, что Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.
"Война – это горе, которое принесла нам Россия. Принесла в дома всего мира. Мы каждый день теряем наших людей. Помним каждого и отомстим за всех. Наше самое большое преимущество над врагом – в сплоченности украинского общества. В России не понимают, что такое самоорганизация и что такое подлинное доверие между властью и гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить безропотное население. Их больше, это верно. Они преобладают на море и в воздухе. Пока что. Пока что. Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятков российских оккупантов", - подчеркнул министр.