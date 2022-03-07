В Украине заблокировали канал Шария на YouTube

Канал пророссийского блоггера Анатолия Шария на YouTube заблокирован в Украине.﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Новое время.

"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине" , — написал Федоров.

Он также отметил, что Ольга Шарий и их канал Дубль тоже заблокированы.

В Украине Анатолий Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины.

Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» (ч. 1 ст. 161 УК). Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.