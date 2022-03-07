ОВА: В Одессе уничтожен российский корабль
Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили корабль врага. Об этом, ссылаясьна представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Facebook, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на#уй. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", - сказал Братчук.