ОВА: В Одессе уничтожен российский корабль

Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили корабль врага.﻿ Об этом, ссылаясьна представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Facebook, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на#уй. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль" , - сказал Братчук.