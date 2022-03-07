ОВА: в Харькове задержали пилота вражеского истребителя

В Харькове в ночь на 7 марта нацгвардейцы задержали пилота российского истребителя. Он лично обстреливал города Изюм и Балаклея Харьковской области, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между изюмом и Балаклеей" , - отметил губернатор.

Задержанный пилот рассказал о своих координаторах, а также о преступных приказах, которые выполняют российские оккупанты.

Сейчас задержанного передали полиции. Второго пилота самолета еще ищут, он скрывается в Харькове.