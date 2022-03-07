WSJ: РФ начала вербовать сирийцев для войны против Украины

Москва в последние дни начала вербовать военных в Сирии, умеющих воевать в городских условиях, для войны против Украины. Об этом, со ссылкой на WSJ, сообщает Зеркало недели.

«Россия, действующая в Сирии с 2015 года, в последние дни вербует сирийских бойцов, рассчитывая, что их опыт ведения боевых действий в городских условиях поможет захватить Киев и нанести сокрушительный удар украинскому правительству» , - сообщает издание.

WSJ пишет, что такой шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в Украине. Некоторые из сирийских боевиков уже находятся в РФ и готовятся к боевым действиям.

Американские чиновники отказались уточнить, что еще известно об отправлении сирийских боевиков в Украину.

Арабские СМИ пишут, что РФ предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов, чтобы они ехали в Украину и работали там как «охранники» в течение шести месяцев. Отметим, что РФ является ключевым союзником сирийского президента Башара Асада.