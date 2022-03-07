Генштаб: Освобожден Чугуев в Харьковской области

Во время ведения боевых действий освобожден город Чугуев (Харьковская область), сообщил Генштаб ВСУ.

"В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.