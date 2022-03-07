Цена на газ в Европе взяла новый максимум

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник обновила исторический рекорд, взяв планку в $3000 за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2704 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $21504, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

vПомимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля, СПГ и нефти.