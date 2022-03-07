ОГА: В Запорожской области оккупированы шесть населенных пунктов
По состоянию на 6:00 понедельника, 7 марта, шесть населенных пунктов в Запорожской области временно оккупированы. Речь идет о Пологах, Васильевке, Токмаке, Энергодаре, Бердянске и Мелитополе.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
Возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка - Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию.
Враг продолжает нести потери в технике, живой силе и сдаваться в плен ВСУ, отметил Старух.
"Граждане города Запорожья и Запорожской области, записывайтесь в ТрО, берите оружие, копайте окопы и укрепляйте свои дома и сплачивайтесь против агрессора", - написал он.