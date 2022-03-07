ОГА: В Запорожской области обстреляли автомобиль "Укрпочты"

ОГА: В Запорожской области обстреляли автомобиль "Укрпочты"
Фото: Курс Украины

В Запорожской области обстреляли автомобиль "Укрпочты", который развозил пенсии. 

Об этом на своей странице в Facebook﻿ сообщил глава обладминистрации Алексанр Старух. 

"Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - сообщает глава Запорожской ОГА. 

Коллеги с "Укрпочты" попытались забрать погибших коллег поскольку надеялись, что кто-то выжил. Однако, прибыв на место происшествия, они успели лишь сделать фотографии погибших, потому что начали появляться танки оккупантов.  По словам сотрудников "Укрпочты" это были военные-кадыровцы. 

"В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших на данное время невозможна", - указано в сообщении.

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