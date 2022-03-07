За отстранение РФ от Интерпола выступает уже ряд стран
Уже пять стран Запада выступают за то, чтобы устранить Россию от участия в "Интерполе" в связи с ее агрессивной войной против Украины. Об этом, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Британии Прити Пател, сообщает Европейская правда.
По ее словам, за немедленное прекращение доступа России к системам организации выступают Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"Вместе с моими коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня обратилась с призывом к "Интерполу" и исполнительному комитету за решением на этой неделе согласно процедурам немедленно приостановить доступ России к его системам", – сообщила Пател.
"По ее мнению, действия РФ являются
"прямой угрозой безопасности людей и международному сотрудничеству по применению законодательства".
Отстранение России от систем "Интерпола" может стать очередным шагом к ее международной изоляции в связи с агрессией против Украины.