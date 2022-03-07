За отстранение РФ от Интерпола выступает уже ряд стран

Уже пять стран Запада выступают за то, чтобы устранить Россию от участия в "Интерполе" в связи с ее агрессивной войной против Украины.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Британии Прити Пател, сообщает Европейская правда.

По ее словам, за немедленное прекращение доступа России к системам организации выступают Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Вместе с моими коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня обратилась с призывом к "Интерполу" и исполнительному комитету за решением на этой неделе согласно процедурам немедленно приостановить доступ России к его системам" , – сообщила Пател.

"По ее мнению, действия РФ являются "прямой угрозой безопасности людей и международному сотрудничеству по применению законодательства" .

Отстранение России от систем "Интерпола" может стать очередным шагом к ее международной изоляции в связи с агрессией против Украины.