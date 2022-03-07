В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ

В Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида.

Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины" , - говорится в сообщении.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: