Командование морской пехоты: Возле Херсона уничтожено не менее 30 вертолетов РФ

Украинские военные накрыли аэродром Чернобаевки возле Херсона и уничтожили от 30 вертолетов врага.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Командование морской пехоты.

"Ночью, украинские воины накрыли аэродром Чернобаевки возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - сказано в сообщении.

Также за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.