ГСЧС: под завалами аэропорта в Виннице продолжаются поиски

Продолжаются поиски под завалами на территории аэропорта вблизи с. Гавришевка Винницкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 марта по состоянию на 7:00 из-под завалов построек на территории аэропорта "Винница" деблокировано 15 человек, из них 9 погибших (5 гражданских, 4 военных), поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в целом к проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС были привлечены 143 человека личного состава и 23 единицы спецтехники, в том числе 30 курсантов Высшего профессионального училища гражданской защиты Львовского государственного университета ГСЧС г. Винницы.