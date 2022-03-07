В Минобороны сообщили о потерях противника с начала вторжения
В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия с начала вторжения потеряла, в частности, более 11 тысяч военных, 46 самолетов и 68 вертолетов.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 000 человек;
- танков ‒ 290 ед;
- боевых бронированных машин ‒ 999 ед;
- артиллерийских систем – 117 ед;
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50 ед;
- средств противовоздушной обороны (ПВО) – 23 ед;
- самолетов – 46 ед;
- вертолетов – 68 ед;
- автомобильной техники – 454 ед;
- кораблей / катеров – 3 ед;
- цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;
- беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7.
В Минобороны отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.