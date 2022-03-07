В Минобороны сообщили о потерях противника с начала вторжения

В Минобороны сообщили о потерях противника с начала вторжения
Фото: Facebook

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия с начала вторжения потеряла, в частности, более 11 тысяч военных, 46 самолетов и 68 вертолетов.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 000 человек;
  • танков ‒ 290 ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 999 ед;
  • артиллерийских систем – 117 ед;
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50 ед;
  • средств противовоздушной обороны (ПВО) – 23 ед;
  • самолетов – 46 ед;
  • вертолетов – 68 ед;
  • автомобильной техники – 454 ед;
  • кораблей / катеров – 3 ед;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;
  • беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7.

В Минобороны отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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