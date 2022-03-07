В Минобороны сообщили о потерях противника с начала вторжения

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия с начала вторжения потеряла, в частности, более 11 тысяч военных, 46 самолетов и 68 вертолетов.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 000 человек;

танков ‒ 290 ед;

боевых бронированных машин ‒ 999 ед;

артиллерийских систем – 117 ед;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50 ед;

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 23 ед;

самолетов – 46 ед;

вертолетов – 68 ед;

автомобильной техники – 454 ед;

кораблей / катеров – 3 ед;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 7.

В Минобороны отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.