В КГГА сообщили, как будет работать столичный транспорт

В понедельник, 7 марта, метрополитен работает в режиме перевозок, движение некоторых автобусных и трамвайных маршрутов, а также всех троллейбусных, приостановлено, сообщили в КГГА.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Как будет работать метро

Движение по красной ветке организовано от станции «Шулявская» до станции «Университет».

На синей линии поезда курсируют от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». Без остановки поезда проезжают на станции: «Майдан Независимости», «Площадь Льва Толстого».

Зеленая линия работает от станции «Сырец» до станции «Выдубичи». Без остановки поезда проезжают на станции: «Дворец спорта», «Кловская», «Золотые ворота».

Также работает участок между станциями «Славутич» и «Красный хутор».

Примерный интервал движения 40 минут.

Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Как будет работать наземный транспорт

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул.Каштановой

№79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины

№101 – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. г. Бориспольская до г. Патона

№55 – от Дарницкой пл. до г. Патона

№115 – в г. Патон.

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона

Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Остальные автобусные маршруты работают по постоянным схемам.

Движение троллейбусных маршрутов приостановлено.

Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам. Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов приостановлено.