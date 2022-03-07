Япония повысила уровень опасности РФ

Министерство иностранных дел Японии не рекомендует гражданам посещать Россию независимо от целей, сообщает Українські Новини.

Так, сообщается, что МИД Японии повысил рейтинг безопасности РФ до третьего из четырех. Наивысший четвертый уровень подразумевает немедленную эвакуацию из страны.

Ведомство предостерегает своих граждан от поездок в Россию из-за конфликта в Украине

При этом ряд западных регионов России, которые граничат с Украиной, МИД Японии отнесло к наивысшему, четвертому уровню опасности. По мнению японцев в этих областях высокий риск ведения боевых действий, потому гражданам Японии настоятельно рекомендуется их покинуть.