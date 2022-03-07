Нацбанк временно отменил меры воздействия для небанков

Участников рынка не будут наказывать за несвоевременные отчеты и нарушения ряда требований. При этом все компании должны выполнять обязательства перед клиентами, сообщает UBR.

Сегодня, 6 марта, вступает в силу постановление Национального банка, которое отменяет меры воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг на время военного положения.

В частности, отменяются наказания за такие нарушения:

несвоевременное предоставление отчетности, в том числе финансовых отчетов за 2021 год и 2022 год;

нарушение требований по наличию собственного капитала;

нарушение требований по представлению документов и информации регулятору касательно лицензирования и регистрации.

Кроме того, для отдельных участников рынка устанавливаются ряд дополнительных послаблений. Так, страховщиков не будут наказывать за нарушение обязательных критериев достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций.

К кредитным союзам не будут применяться меры влияния за нарушение обязательных нормативов и требований по операциям с финансовыми активами кредитных союзов.

К небанковским финансовым группам не будут применяться меры воздействия за нарушение требований относительно достаточности регулятивного капитала, составления и представления консолидированной и субконсолидированной отчетности и информации.

"Обращаем внимание, что Национальный банк не будет применять меры воздействия за указанные нарушения, если они были совершены, начиная с 24 февраля 2022 года и вызванные негативным влиянием военной агрессии РФ", – сказано в сообщении.

При этом участники рынка обязаны выполнять свои обязательства перед клиентами.