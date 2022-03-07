Миссия ОБСЕ окончательно выезжает из Украины

Из-за войны России против Украины Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ окончательно покидает страну. Руководство миссии в эти минуты выезжает из Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт ОБСЕ, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа – главный наблюдатель и команда высшего руководства – прямо сейчас покидают Украину" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что перемещение членов национальной миссии, которые дислоцировались в Краматорске и Северодонецке, продолжается. Те, кто находится в Мариуполе, пока остаются, поскольку их эвакуация небезопасна.