Верещук: РФ предложила эвакуировать украинцев к себе
Российская Федерация предложила открыть гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь и дальше в Россию, из Сум и Харькова – сразу в Россию, Украина считает это неприемлемым. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Укринформ.
«Утром появилась информация, что, мол, Российская Федерация с гуманной целью открывает гуманитарные коридоры, и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом на самолетах улететь в Российскую Федерацию», – сказала она.
Верещук рассказала, что вчера в полпервого ночи поступило письмо из РФ, в котором они предложили,
«учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона» объявить режим тишины с 7 марта 2022 года и открыть следующие гуманитарные коридоры:
- из Киева: Киев-Гостомель-Раковка-Сосновка-Иванков-Оране-Чернобыль-Гдень-Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ;
- из Харькова: Харьков-Нехотеевка-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания;
- из Сум: Сумы-Суджа-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания.
«Надеюсь, что президент Макрон понимает, что его имя и искренние попытки посодействовать и помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, в действительности используется и манипулируется именно Российской Федерацией», – подчеркнула вице-премьер-министр.
В то же время Верещук сообщила, что Украина направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и готова открыть такие коридоры с 10 утра сегодняшнего дня.