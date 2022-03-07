Верещук: РФ предложила эвакуировать украинцев к себе

Российская Федерация предложила открыть гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь и дальше в Россию, из Сум и Харькова – сразу в Россию, Украина считает это неприемлемым.﻿ Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

«Утром появилась информация, что, мол, Российская Федерация с гуманной целью открывает гуманитарные коридоры, и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом на самолетах улететь в Российскую Федерацию» , – сказала она.

Верещук рассказала, что вчера в полпервого ночи поступило письмо из РФ, в котором они предложили, «учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона» объявить режим тишины с 7 марта 2022 года и открыть следующие гуманитарные коридоры:

- из Киева: Киев-Гостомель-Раковка-Сосновка-Иванков-Оране-Чернобыль-Гдень-Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ;

- из Харькова: Харьков-Нехотеевка-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания;

- из Сум: Сумы-Суджа-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания.

«Надеюсь, что президент Макрон понимает, что его имя и искренние попытки посодействовать и помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, в действительности используется и манипулируется именно Российской Федерацией» , – подчеркнула вице-премьер-министр.

В то же время Верещук сообщила, что Украина направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и готова открыть такие коридоры с 10 утра сегодняшнего дня.