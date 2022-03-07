Минздрав опровергает российские фейки о "военно-биологических программах"

Министерство здравоохранения опровергает распространенную в российских пропагандистских СМИ информацию о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США", сообщает Украинская правда.

В частности, опровергается дезинформация об "уничтожении особо опасных патогенов" в Полтавском и Харьковском центрах контроля и профилактики заболеваний (ЦКПХ).

"В очередной раз подчеркиваем, что на территории Украины нет "американских лабораторий". Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель - индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию международных медико-санитарных правил.