Зеленский анонсировал налоговые льготы на время войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство создало социальный пакет помощи для украинского бизнеса. В частности, предприятия и ФОПы освобождаются от единого социального вклада (ЕСВ) на время войны в стране, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Украина уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Дать больше сил Украине пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам" , - заявил президент.

По его словам, на время военного вторжения ФОПы 1 и 2 групп будут полностью освобождены от оплаты ЕСВ.

При этом предприятия и ФОПы 3 группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе, и Сил территориальной обороны.