Науседа - Блинкену: Украине нужно помогать всеми возможными способами

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопросы безопасности в регионе, в том числе агрессию России против Украины, подчеркнув, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, включая и военные, сообщает Укринформ.

«Мы должны помочь Украине всеми возможными способами, в том числе и военными. Если мы хотим избежать Третьей мировой войны, мы должны сделать это сейчас. Россия представляет собой долгосрочную угрозу для союзников по НАТО и для безопасности Европы в целом. Эта угроза сохранится независимо от окончания военного вторжения России в Украину. Мы должны серьезно подготовиться к защите» , — сказал Науседа.

Президент поблагодарил за последовательную и многолетнюю поддержку Соединенными Штатами государственности Литвы, за лидерство в создании видения безопасной и свободной Европы, а также за военную поддержку, оказанную США Литве.

На встрече обсуждалась необходимость повышения обороноспособности в Балтийском регионе, в том числе противовоздушной, и подчеркивалась важность усиления военного присутствия США в Литве и странах Балтии. По мнению главы страны, перед лицом российской военной угрозы стратегии эффективного сдерживания уже недостаточно, ее необходимо заменить стратегией полной готовности к обороне. Литва готова принять ротационные силы США на постоянной основе, а также дополнительные войска США, обеспечив всю необходимую поддержку со стороны принимающей страны.

Науседа подчеркнул, что для Литвы крайне важно и дальше развивать стратегическое партнерство с США в сфере безопасности и обороны, обеспечивать быстрое выполнение своих обязательств в области национальной обороны.