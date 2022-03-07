Зеленский высказался за нефтяное эмбарго и запрет импорта в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за усиление санкционного давления на Россию из-за продолжения войны. Он выступил за эмбарго на российские нефтепродукты и запрет импорта товаров в Россию.

Об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, украинцам приходится терпеть то, чего другие народы Европы не видели 80 лет, и именно в Украине сегодня решается, станет ли какое-нибудь другое государство жертвой такой же агрессии.

"Будущее континента решаем мы своим сопротивлением, и наши друзья своей помощью" , – заявил президент.

Зеленский убежден: поскольку Россия не отказалась от своих планов против Украины, нужно вводить новый санкционный пакет.

"Новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира: бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефтепродуктов. Это можно назвать эмбарго, а можно моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит" , - подчеркнул президент Украины.

Он призвал Запад "забыть о коммерции" и быть нравственным как государствам, так и компаниям:

"Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность".

"Успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру" , – отметил президент Украины.



Он напомнил, что в эту ночь российские войска обстреливали жилые кварталы Николаева, Харькова и других городов. Такие действия он назвал террором.

Зеленский в очередной раз призвал Запад помочь Украине защитить небо от российских самолетов и ракет.

"Сколько нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения – очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам самолеты и средства противовоздушной обороны, которые придадут нам нужную силу" , – сказал он.

По его словам, это помощь не только Украине, но и самому западному миру, чтобы доказать, что человечность вскоре победит.

Он также подчеркнул, что правительство уже разработало меры по поддержке бизнеса и граждан во время военного положения. Президент поблагодарил украинский бизнес, который продолжает выплачивать людям зарплаты, как и раньше. Государство также выплачивает социальные выплаты вовремя, подчеркнул он.

В заключение Зеленский напомнил, что под украинским флагом в мире произошло много спасательных, гуманитарных и миротворческих операций, но не войн и террора.