В отделениях Новой почты можно обналичить деньги

Следом за крупными супермаркетами возможность обналичить деньги с банковских карт ввела и Новая почта. Сделать это можно в любом работающем отделении, но только при наличии необходимо суммы в кассе, сообщает Автоцентр.

Для этого необходимо:

сообщить оператору о желании снять наличные деньги;

показать паспорт – оригинал или в приложении «Дія»;

оплатить услугу картой и получить наличные.

В пресс-службе компании сообщили, что средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Кроме снятия наличных средств, в отделениях Новой почты можно отправить денежный перевод, пополнить мобильный, внести благотворительный взнос на спецсчет ВСУ, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Вернись живым».

Перечень работающих отделений можно посмотреть по ссылке.