В отделениях Новой почты можно обналичить деньги

В отделениях Новой почты можно обналичить деньги
Фото: Курс Украины

Следом за крупными супермаркетами возможность обналичить деньги с банковских карт ввела и Новая почта. Сделать это можно в любом работающем отделении, но только при наличии необходимо суммы в кассе, сообщает Автоцентр.

Для этого необходимо:

  • сообщить оператору о желании снять наличные деньги;
  • показать паспорт – оригинал или в приложении «Дія»;
  • оплатить услугу картой и получить наличные.
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В пресс-службе компании сообщили, что средства можно снять исключительно в гривне и только с карт украинских банков. Кроме снятия наличных средств, в отделениях Новой почты можно отправить денежный перевод, пополнить мобильный, внести благотворительный взнос на спецсчет ВСУ, а также в «Фонд Сергея Притулы» и «Вернись живым».

Перечень работающих отделений можно посмотреть по ссылке.

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